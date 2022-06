Tödlicher Unfall bei Lünen: Sperrung von Straßen bis Montag

Lünen (dpa/lnw)

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraßen 236n und 54 tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam der 31 Jahre alte Mann in der Nacht auf Sonntag mit seinem Auto im Bereich einer Dauerbaustelle bei Lünen (Kreis Unna) von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Dortmund am Sonntag mitteilte. Das Auto stieß gegen eine Betonschutzwand und überschlug sich mehrmals. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen mehrere Verkehrszeichen und eine mobile Ampel. Rettungskräfte befreiten den im Auto eingeklemmten Mann und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er verstarb. Zwei an der Ampel wartende Autofahrer blieben unverletzt.

Von dpa