Tödlicher Unfall: Ermittlungen wegen illegalem Autorennen

Nach dem schweren Unfall mit einem tödlich verunglückten Autofahrer (32) auf der Bundesstraße 58 bei Issum am Niederrhein ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Vor Ort seien noch zwei weitere Fahrzeugführer mit ihren Autos festgestellt worden, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Die Autos eines 28 Jahre alten Mannes aus Geldern und eines 23-Jährigen aus Moers seien - wie der vollkommen zerstörte Wagen des 32-Jährigen und der beteiligte Lastwagen - sichergestellt worden.

«Aufgrund der vorgefundenen Situation an der Unfallstelle und nach den ersten Anhörungen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Kfz-Rennen», hieß es in einer Mitteilung.

Der 32-Jährige war am Montagabend nach einer Frontalkollision mit einem Lkw noch am Unfallort gestorben. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge kam der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B58 für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen des Unfalls.