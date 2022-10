67-jähriger Motorradfahrer bei Unfall gestorben

Tödlicher Unfall im Kreis Warendorf: Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße mit einer Autofahrerin zusammengestoßen. Er verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Er fuhr am Dienstagabend von Everswinkel kommend in Richtung Sendenhorst, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung übersah ihn eine 68-jährige Autofahrerin; es kam zum Zusammenstoß. Der Mann starb noch am Unfallort.

Die Autofahrerin sowie ihr 74-jähriger Beifahrer wurden laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort unterstützten Kräfte des Verkehrsunfallaufnahme-Teams des Polizeipräsidiums Münster bei der Unfallaufnahme. Die Staatsanwaltschaft Münster ordnete die Erstellung eines Gutachtens an. Der Bereich der Unfallstelle war nach Angaben der Polizei für etwa sechs Stunden voll gesperrt.