In Medebach im Sauerland ist am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ein 67-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er war in einer Kurve einer Landstraße aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto einer entgegenkommenden 55-Jährigen zusammengestoßen. Der Motorradfahrer aus Essen starb noch an der Unfallstelle.