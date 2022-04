Tonnenweise Salz gegen Winterwetter verstreut

Hamm (dpa/lnw)

Wegen des plötzlichen Winterwetters sind die Autobahnmeistereien in Nordrhein-Westfalen nach eigenen Angaben in der Nacht zu Samstag im Dauereinsatz gewesen. Rund 350 Tonnen Salz und Sole seien bis zum Samstagmorgen auf den Fahrbahnen in den betroffenen Regionen verteilt worden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Auf der Autobahn 45, wo es am Abend zu einer Unfallserie mit 17 Fahrzeugen kam, sei die zuständige Autobahnmeisterei zudem mit Schneepflügen im Einsatz gewesen, um den Weg zur Unfallstelle zu räumen.

Von dpa