Top-Talent Moukoko: «Wichtig, sich nicht verrückt zu machen»

Moukoko ergänzte: «Du musst bestenfalls so bleiben, wie du bist und einfach dein Spiel spielen. So wie auf der Straße. Nur halt mit Schiedsrichtern.» Moukoko hatte vor rund einem Jahr in der Fußball-Bundesliga debütiert. Am 18. Dezember 2020 erzielte er als jüngster Spieler in der Bundesliga-Geschichte ein Tor.