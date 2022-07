Torloses Remis im Test zwischen Leverkusen und Panathinaikos

Zell am See (dpa)

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat im ersten Testspiel im Trainingslager in Zell am See ein 0:0 gegen Panathinaikos Athen erreicht. Trainer Gerardo Seoane nutzte die Vorbereitungspartie gegen den griechischen Pokalsieger, um vielen Profis Spielpraxis zu geben und wechselte nach der Halbzeit komplett durch.

Von dpa