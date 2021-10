Tote bei Brand in Bad Salzuflen war Wohnungsbewohnerin

Bad Salzuflen (dpa/lnw)

Etwas mehr als eine Woche nach einem Brand in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) ist die Identität des in einer Wohnung gefundenen Todesopfers geklärt. «Durch einen DNA-Abgleich konnte nun festgestellt werden, dass es sich bei der Toten um die 59-jährige Bewohnerin handelt», teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau sei infolge des Feuers gestorben. Die Ursache des Brandes lasse sich nicht eindeutig feststellen - ein fahrlässiger Umgang mit Feuer oder auch ein technischer Defekt seien möglich. Ein Fremdverschulden schließe man aus. In der Wohnung hatte es am 2. Oktober gebrannt.

