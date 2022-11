Tote Frau in Kanal entdeckt: Ex-Freund in U-Haft

Wuppertal (dpa/lnw)

Mehr als ein Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Kanal in der Nähe von Roermond in den Niederlanden ist der frühere Lebensgefährte der Frau in Solingen festgenommen worden. Der 63-Jährige habe zwischenzeitlich seinen Wohnsitz nach Spanien verlegt und sei auf Besuch gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Wuppertal mit. Eine Vielzahl von Indizien deuteten darauf hin, dass die Frau nach der Trennung von dem Mann getötet worden sei. Der Ex-Freund sitzt in Untersuchungshaft.

Von dpa