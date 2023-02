Tote Hosen geben Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Düsseldorf (dpa)

Die Toten Hosen wollen in Düsseldorf ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien geben. «Erschütternde Bilder und grauenvolle Nachrichten erreichen uns seit einer Woche aus der Türkei und Syrien», teilte die Band am Montag mit. Am 24. Februar werde die Band mit einem Konzert möglichst viel Geld für die Krisenregion sammeln, um die Folgen der Katastrophe zu lindern. Die Donots und Thees Uhlmann hätten ihre Unterstützung zugesagt.

Von dpa