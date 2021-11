Toter auf Gehweg: 17 Jahre alter Tatverdächtiger stellt sich

Köln (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 25-Jährigen in Köln hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Es handelt sich um einen 17-Jährigen, gegen den bereits ein Haftbefehl beantragt worden war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Vorwurf laute Totschlag. Der 17-Jährige stehe im Verdacht, den 25-Jährigen «durch einen Stich mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper» getötet zu haben. Bislang schweige der Mann, der sich nun in einer Jugendarrestanstalt befinde, zu den Vorwürfen. Bei der Polizei gemeldet hatte er sich den Angaben zufolge am Mittwochabend.

Von dpa