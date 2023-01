Toter Mann nach Wohnungsbrand entdeckt

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Unna haben Einsatzkräfte einen toten Mann in einer Wohnung entdeckt.

Das teilten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag mit. Der am Vormittag gemeldete Brand in einer Dachgeschosswohnung sei massiv gewesen und das Feuer habe sich bereits in den Dachstuhl gefressen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Etwa 50 Feuerwehrleute waren vor Ort. Ein Experte sollte das Haus auf die Brandauswirkungen begutachten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zum Tod des Mannes aufgenommen, wie eine Sprecherin der Polizei erklärte.