Toter neben E-Scooter in Bonn gefunden

Bonn (dpa/lnw)

Ein 22-Jähriger ist in Bonn mit einem Elektroscooter gestürzt und tödlich verletzt worden. Ein Taxifahrer hatte den jungen Mann am frühen Donnerstagmorgen mit schweren Verletzungen neben dem Roller liegend gefunden und den Rettungsdienst gerufen, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zeitpunkt sei der Verletzte noch ansprechbar gewesen, jedoch kurz darauf ohnmächtig geworden. Er sei wenig später im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich der 22-Jährige schwer am Kopf verletzt.

Von dpa