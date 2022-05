Toter Neugeborener in Kölner Flüchtlingsunterkunft entdeckt

Köln (dpa)

In einer Kölner Flüchtlingsunterkunft ist ein totes Baby entdeckt worden. Das Reinigungspersonal habe den Neugeborenen am Montagmorgen in einer Toilettenkabine der Unterkunft für ukrainische Geflüchtete auf dem Gelände der Kölnmesse tot gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Abend mit.

Von dpa