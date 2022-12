Totes Baby: Obduktion bestätigt Schütteltrauma

Köln (dpa)

Nach dem Tod eines nur sechs Wochen alten Mädchens und der Festnahme seines Vaters in Köln hat sich der Verdacht auf ein Schütteltrauma bei dem toten Kind bestätigt. Das teilte die Staatsanwaltschaft auf Basis des vorläufigen Obduktionsergebnisses am Dienstag mit. Der Vater, dem vorgeworfen wird, seiner Tochter die schweren Hirnverletzungen zugefügt zu haben, sitze in Untersuchungshaft. Er schweige zu den Vorwürfen. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa