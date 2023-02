Traditionelle «Schull- un Veedelszöch» in Köln gestartet

Köln (dpa)

Der erste große Kölner Karnevalszug hat sich am Sonntag pünktlich um 11.11 Uhr in Bewegung gesetzt. Erstmals seit vier Jahren ziehen die «Schull- un Veedelszöch» wieder durch die Karnevalshochburg - 2019 waren sie wegen eines Unwetters ausgefallen, in den darauffolgenden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie.

Von dpa