Trächtige Kuh von Regionalzug erfasst: Strecke gesperrt

Erndtebrück (dpa/lnw)

Eine trächtige Kuh ist am Donnerstagmorgen in Erndtebrück im Siegerland von einem Regionalzug erfasst worden. Das Tier sei nach dem Zusammenprall mit einem Regionalzug der Hessischen Landesbahn noch an der Unfallstelle verendet, teilte die Bundespolizei mit. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt. Es kam zu einigen Zugausfällen und Verspätungen im Bereich Erndtebrück.

Von dpa