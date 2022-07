Trainer Farke: Keine Tabellenplätze rausposaunen

Mönchengladbach (dpa)

Daniel Farke legt als neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach in der kommenden Spielzeit mehr Wert auf attraktiven Fußball als hoch gesteckte Saisonziele. «Es ist nicht angebracht, nach zwei Spielzeiten mit den Rängen acht und zehn irgendwelche Tabellenplätze rauszuposaunen und euphorisch zu verkünden, dass wir in Zukunft die Liga in Grund und Boden spielen», sagte der 45-Jährige dem «Kicker» (Montag).

Von dpa