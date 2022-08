Trainer Kramer will mehr Dominanz

Gelsenkirchen (dpa)

Nach zwei umkämpften Unentschieden in der Fußball-Bundesliga setzt Trainer Frank Kramer vom FC Schalke 04 auf mehr Dominanz seines Teams. «Wir müssen den Ballbesitz sichern. Wir arbeiten da an Lösungen, dass wir Automatismen entwickeln und Klarheit in unserem Spiel schaffen», sagte der Schalke-Coach vor der Partie gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Im Schnitt hat der FC Schalke momentan 28 Prozent Ballbesitz. Das sei zu wenig gegen die Gäste aus Berlin, die eine gute Körperlichkeit zeigten und mit wenig Schnickschnack auf dem Platz agierten.

Von dpa