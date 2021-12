Trainer Reis: Bochum in der Bundesliga «auf Augenhöhe»

Trainer Thomas Reis ist mit dem bisherigen Auftreten von Erstliga-Rückkehrer VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga überaus zufrieden. «Diese Zwischenbilanz hätte ich im Sommer jedenfalls liebend gern unterschrieben», sagte Reis dem «Kicker» angesichts von 16 Punkten in 13 Spielen. «Wichtiger ist für mich aber ohnehin die Entwicklung der Mannschaft. Die sehen wir, die ist äußerst positiv. Klammern wir mal das Bayern-Spiel aus, dann waren wir gegen jeden Gegner auf Augenhöhe. Das haben sicher nicht viele erwartet.»

Seine Mannschaft habe «etwas Anlauf gebraucht, um unseren Respekt und ein bisschen Ehrfurcht abzulegen». Es sei aber klar gewesen, dass «eigene Fehler in dieser Qualitätsliga anders bestraft werden als in der 2. Liga». Der VfL ist im Sommer nach elf Jahren in der 2. Liga ins Fußball-Oberhaus zurückgekehrt. Am Samstag ist der Club beim FC Augsburg zu Gast.