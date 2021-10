Traktor kippt auf die Seite: Fahrer eingeklemmt

Bad Salzuflen (dpa/lnw)

Mächtiges Hindernis: Bei einem missglückten Abbiegemanöver ist am Freitag in Bad Salzuflen im Kreis Lippe ein Traktor auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde in der Zugmaschine eingeklemmt, konnte aber unverletzt befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Spezialfirma richtete die Landmaschine wieder auf und schleppte sie ab. Über zwei Stunden war der Kreuzungsbereich gesperrt. Zur Schadenshöhe und Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa