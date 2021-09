Bonn (dpa/lnw)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem Linienbus in Bonn sind sechs Menschen teilweise schwer verletzt worden. Der Bus sei beim Aufprall am Dienstagabend auf den Zugang der Tramhaltestelle geschleudert worden, teilte die Feuerwehr mit. Die verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an.

Von dpa