Trauerbeflaggung in NRW für Queen-Begräbnis

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum dritten Mal ist in Nordrhein-Westfalen in diesem Monat Trauerbeflaggung angeordnet worden: Zum Begräbnis von Königin Elizabeth II. sollen am kommenden Montag alle Fahnen auf halbmast gesetzt werden. Das habe NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) angeordnet, teilte sein Haus am Freitag mit.

Von dpa