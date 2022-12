Tresor, Munition und Cannabis in und an der Ennepe gefunden

Hagen (dpa/lnw)

Einen Tresor, mehr als 1000 Schuss Munition und sechs Müllsäcke voll Cannabis-Grünschnitt haben Zeugen an und in der Ennepe in Hagen gefunden. Ein Passant habe die Polizei gerufen, weil er von einer Brücke aus im Wasser den geöffneten Tresor mitsamt der Patronen entdeckt habe, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Von dpa