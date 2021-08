Eine Trickdiebin hat in Münster einem 78-Jährigen eine 12.000 Euro teure Rolex-Uhr vom Handgelenk gestohlen. Die Frau habe den Mann an einem Hauseingang abgepasst und in gebrochenem Deutsch angesprochen, berichtete die Polizei in Münster am Dienstag.

Während der Unterhaltung habe sie ihm mehrmals an den Arm gefasst. Erst später habe der Mann festgestellt, dass seine Uhr fehlte.