Trotz Ende von Corona-Auflagen: Viele tragen noch Maske

Trotz des weitgehenden Wegfalls der Maskenpflicht haben am Sonntag etliche Bürger beim Einkaufen noch einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Das berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur etwa von einem verkaufsoffenen Sonntag in Gelsenkirchen. Viele Menschen trugen dabei weiterhin Maske - nicht nur in den Geschäften, sondern zum Teil auch auf der Straße.

In Nordrhein-Westfalen waren in der Nacht zum Sonntag die allermeisten Corona-Auflagen weggefallen. Die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen entfiel. Sie blieb nur im öffentlichen Personennahverkehr, in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in staatlichen Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbringung vieler Menschen bestehen.

Mehrere Politiker - darunter NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) - haben allerdings dazu aufgerufen, freiwillig weiterhin Masken in öffentlichen Innenräumen zu tragen.