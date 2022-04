Trotz früher Roter Karte: Hannover punktet gegen Düsseldorf

Hannover (dpa/lni)

Hannover 96 hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Achtungserfolg geschafft. Trotz 75-minütiger Unterzahl spielte der Tabellen-14. am Samstag 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf und behielt dadurch seinen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vor 17 200 Zuschauern sah der Schwede Niklas Hult schon in der 16. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Der Verteidiger blickte bei einem langen Pass der Düsseldorfer in die tiefstehende Sonne und konnte seinen Gegenspieler anschließend nur mit einem Foul stoppen.

Von dpa