Trotz Lockerungen: Gesundheitsministerium mit Maskenpflicht

Trotz aller Lockerungen in der Corona-Pandemie herrscht im Düsseldorfer Gesundheitsministerium weiter Maskenpflicht. «Im gesamten Dienstgebäude des Ministeriums gilt nach wie vor eine Maskenpflicht auf allen Begegnungsflächen sowie in allen Räumen», sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

«Eine Ausnahme von der Maskenpflicht besteht ausschließlich bei alleiniger Raumnutzung sowie in den Besprechungsräumen am festen Platz, sofern die Mindestabstände und Lüftungsintervalle eingehalten werden.» In NRW ist die Maskenpflicht in Innenräumen seit dem 3. April weitgehend aufgehoben, per Hausrecht kann man sie allerdings verhängen.