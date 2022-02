Trotz Ukraine-Krise: Straßenkarneval offiziell eröffnet

Köln (dpa)

Unter dem Eindruck der Ukraine-Krise hat in Köln am Donnerstag der Straßenkarneval begonnen. Um 11.11 Uhr an Weiberfastnacht eröffnete das Kölner Dreigestirn mit dem traditionellen Countdown und drei Mal «Kölle Alaaf» auf dem Alter Markt offiziell die Feiern. «Die Ereignisse der vergangenen Nacht sind natürlich auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen», sagte Jungfrau Gerdemie (Björn Braun) zu dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Von dpa