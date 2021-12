Tunnel in Stolberg wird nach Überflutung wieder freigegeben

Stolberg (dpa/lnw)

Der nach der Flutkatastrophe im Juli gesperrte Europatunnel in Stolberg soll am Freitagmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die provisorische Instandsetzung sei nahezu abgeschlossen, teilte der Landesbetrieb Straßenbau am Dienstag mit. Mit der Freigabe wird die Landesstraße L238 als Stolberger Hauptverkehrsachse wieder befahrbar. Damit werde die Belastung der Bevölkerung durch Verkehrslärm in den umliegenden Ortslagen noch vor Weihnachten spürbar reduziert, hieß es. Aus Sicherheitsgründen gilt im Tunnel bis auf Weiteres Tempo 30. Die vollständige Sanierung des Tunnels wird den Angaben zufolge erst in zwei Jahren abgeschlossen sein.

Von dpa