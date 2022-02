«Twitter-Gewitter» der Feuerwehren: Blick hinter die Kulisse

Brände, Tierrettung oder Unfälle: Feuerwehren in NRW haben täglich zahlreiche Einsätze, oft unbemerkt von der Öffentlichkeit. Am Freitag können Bürger das live mitverfolgen - von zuhause, auf Twitter.

Am europäischen Tag des Notrufs wollen die Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen auf Twitter über ihre Arbeit informieren. Einsätze, Kurioses und Einblicke hinter die Kulissen sollen am Freitag ab 8 Uhr morgens in einem «Twitter-Gewitter» auf der Plattform veröffentlicht werden. Unter #112live können Interessierte den Alltag der Einsatzkräfte in Echtzeit mitlesen.

«Neben Informationen über den Notruf möchten wir damit ein realistisches Bild unserer Arbeit zeigen, Follower generieren und Menschen für die Mitarbeit in unseren freiwilligen Löschzügen interessieren», teilte die Feuerwehr Neuss mit. Auch der Amtsleiter der Feuerwehr Münster rief die Menschen dazu auf, am Freitag das «Twitter-Gewitter» zu verfolgen. «Schauen Sie hinter die Kulissen und überzeugen Sie sich, was wir für eine Arbeit jeden Tag leisten», sagte er in einem Video auf der Plattform.

Bundesweit beteiligen sich mehr als 60 Feuerwehren an der Aktion. In Nordrhein-Westfalen twittern unter anderem die Feuerwehren Düsseldorf, Köln, Münster, Bonn, Oberhausen und Wuppertal. Das Datum der Aktion ist kein Zufall: Ohne Punkt geschrieben, ergibt der 11. Februar die Telefonnummer des Notrufs 112.