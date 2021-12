Über 100 Gäste: Dortmunder Polizei löst illegalen Rave auf

Dortmund (dpa/lnw)

In leerstehenden Hallen eines Betriebsgeländes in Dortmund hat die Polizei eine Rave-Party mit mehr als 100 Gästen aufgelöst. Diese seien auch aus anderen Städten wie Köln, Bonn und Düsseldorf zu der nicht angemeldeten Veranstaltung angereist, teilte die Polizei Dortmund am Montag. Beim Eintreffen der Beamten in der Nacht zu Samstag hätten einige Teilnehmer das Weite gesucht. 77 Partygäste im Alter von 17 bis 39 Jahren müssten nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung rechnen.

Von dpa