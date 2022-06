Über 30 Grad und Regenschauer am Wochenende erwartet

Sommerliches Wetter erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen dieses Wochenende. Auch in Münster werden Spitzentemperaturen von über 30 Grad erwartet.

Ein Thermometer zeigt Temperaturen über 30 Grad an. (zu dpa: «WMO: 1,5-Grad-Schwelle könnte bis 2026 erstmals überschritten werden») +++ dpa-Bildfunk +++

Die Temperaturen können bereits am Freitag Höchstwerte von bis zu 31 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In höheren Lagen können es bis zu 26 Grad werden. Für den Samstag rechnen Metereologen mit bis zu 34 Grad, in der Kölner Bucht auch mit bis zu 38 Grad. Im Norden kann es allerdings zu kurzen Schauern kommen.

In Münster werden am Freitag Spitzentemperaturen von 28 Grad bei leicht bewölktem Himmel erwartet. Am Samstag sollen die Temperaturen bis zu 32 Grad steigen.

Am Sonntag gehen die Höchsttemperaturen auf 23 Grad im Norden und 30 Grad im Süden zurück. Im Verlauf des Tages sind nach Angaben des DWD Regenschauer und Gewitter - teils mit Starkregen und Hagel - möglich. In Münster werden 24 Grad erwartet.