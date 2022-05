Über 300 Kinder unter 14 Jahren gelten in NRW als vermisst

Wiesbaden (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen gelten derzeit 318 Kinder unter 14 Jahren als vermisst. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag in Wiesbaden auf Anfrage mit. In den noch nicht geklärten Fällen seien neben Dauerausreißern auch Kindesentziehungen und unbegleitete Flüchtlingskinder erfasst, die aus ihren Unterkünften verschwunden seien.

Von dpa