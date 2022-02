Überhitzte Kesselwagen-Bremse sorgt für Einsatz in Emmerich

Emmerich (dpa/lnw)

Eine überhitzte Bremse an einem mit Flüssiggas beladenen Kesselwagen hat zu einem aufwendigen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt von Emmerich geführt. An dem Güterzug aus den Niederlanden sei bei einer automatischen Wärmekontrolle der Achsen an der Grenze eine heißgelaufene Bremse festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag.

Von dpa