Überragender Sommer kündigt Vertragsgespräche an

«Jetzt setzen wir uns zusammen in den nächsten Tagen, und dann werden wir informieren, wenn es etwas zu informieren gibt», sagte der Schweizer im TV-Sender Sky nach seiner überragenden Leistung am Samstag beim FC Bayern (1:1). Der Vertrag des 33-Jährigen läuft am 30. Juni 2023 aus. Ob er verlängert, ließ Sommer offen, er sagte aber: «Ich bin acht Jahre hier, wenn das nicht gut zusammenpassen würde, wäre ich lange nicht mehr hier.» Dass er die Borussia noch in diesem Transferfenster verlässt, erscheint äußerst unwahrscheinlich.