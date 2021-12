UKM-Arzt kocht Dienstag beim „Perfekten Dinner“

Im Hauptberuf ist er Arzt, doch am Dienstagabend steht er am Herd: Alexander Pohlmann ist einer von fünf münsterischen Teilnehmern bei der TV-Show „Das perfekte Dinner“ – und glänzt dort mit einem ausgefallenen Menü.

Nicht nur in diesen Zeiten ist Alexander Pohlmann stark von seinem Beruf beansprucht. Der 32-jährige Münsteraner arbeitet als Arzt am Uniklinikum Münster (UKM) – und dort in der Hämatoonkologie, hat also täglich mit Patienten zu tun, die von bösartigen Erkrankungen des Blutes betroffen sind. Für den nötigen Ausgleich sorgt sein großes Hobby, das Kochen. Immer wieder steht er abends und an Wochenenden am Herd, um abzuschalten – und seine Frau sowie Gäste kulinarisch zu verwöhnen.