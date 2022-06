Ukrainische ESC-Gewinnerin Ruslana singt in Essen

Essen (dpa/lnw)

Die ukrainische Musikerin Ruslana singt am heutigen Abend (20.00 Uhr) in Essen. Unter dem Motto «Stand with Ukraine» tritt die nun 49 Jahre alte Gewinnerin des Eurovision Song Contest (ESC) von 2004 am Abend (20.00 Uhr) auf dem Kennedyplatz in der City auf. Mit der Kundgebung soll angesichts des russischen Krieges in der Ukraine ein Zeichen für Frieden gesetzt und den ukrainischen Flüchtlingen eine Auszeit von den Geschehnissen in ihrer Heimat beschert werden. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Von dpa