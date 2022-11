Ukrainischer Botschafter kommt zum Antrittsbesuch nach NRW

Am Montagvormittag will der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) den 46-Jährigen empfangen, der sich anschließend in das Goldene Buch der Stadt eintragen soll. Nachmittags ist ein Gespräch mit Landtagspräsident André Kuper (CDU) geplant. Dabei dürfte es unter anderem um die nach Deutschland geflohenen Menschen aus dem von Russland angegriffenen Land und Hilfen aus NRW gehen. Am Abend dann wartet die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) auf den Gast, der erst seit dem 23. Oktober im Amt ist. Ein Besuch bei Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) steht Dienstag auf dem Programm.