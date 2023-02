Ukrainischer Geistlicher fordert weitere Unterstützung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Am Jahrestag des russischen Angriffskriegs hat die orthodoxe Kirche der Ukraine den Westen zur weiteren Unterstützung ihres Landes aufgefordert. «Ein Ende der Hilfe würde zu einer unvermeidlichen kompletten Annektierung der Ukraine führen», sagte der Leiter des Europäischen Dekanats der orthodoxen Kirche der Ukraine, Erzpriester Volodymyr Chayka, am Freitag in Düsseldorf. «Das wäre auch eine schwere moralische Niederlage der westlichen Gesellschaften und der freien Welt.» Wer Frieden wolle, müsse auch «den vollständigen Rückzug des russischen Aggressors und der russischen Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine fordern, sagte Chayka.

Von dpa