Umfrage: Drei Viertel der Menschen in NRW für 2G-Regel

Bonn (dpa/lnw)

Mehr als drei Viertel der Menschen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich angesichts steigender Corona-Zahlen in der Pandemie für eine flächendeckende sogenannte 2G-Regelung aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des «Bonner General-Anzeigers», wie die Zeitung am Dienstag mitteilte.

Von dpa