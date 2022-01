Umfrage unter Ärzten: Nachwuchsfrage wichtiger als Corona

Münster (dpa/lnw)

Die Ärzte in Westfalen-Lippe geben der Zukunftsfähigkeit des Gesundheitswesens keine guten Noten. Nach einer anonymen Onlineumfrage der dortigen Ärztekammer unter den rund 48.000 Medizinern gab es im Durchschnitt bei dieser Frage eine 4,0 (ausreichend). Rund 10 Prozent der Kammermitglieder hatten sich an der Befragung beteiligt, wie Präsident Johannes Albert Gehle am Montag bei einem Pressegespräch mitteilte. 29,2 Prozent der Befragten gaben eine 4, 25,9 und 9,3 sogar die Note 5 oder 6.

Von dpa