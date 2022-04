Umstrittener Priester feiert keine öffentlichen Messen mehr

Paderborn (dpa/lnw)

Ein umstrittener Priester des Erzbistums Paderborn feiert seit rund zwei Jahren keine öffentlichen Messen mehr. Darauf weist der Leiter des Pastoralverbundes Brilon, Reinhard Richter, in einer Stellungnahme an die Gemeinden im Sauerland hin. Seine Zuständigkeit als Leiter sei begrenzt, fügte Richter in einem Beitrag auf der Internetseite des Verbundes weiter aus. Kritiker sollen sich an die Spitze des Erzbistums oder die Beschwerdestelle wenden.

Von dpa