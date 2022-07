Unbekannte bringen lebensgefährlich Verletzten in Klinik

Die drei Männer seien bereits am Sonntagabend in einem dunklen Kastenwagen mit Schiebetüren vor einem Krankenhaus in Bochum-Wattenscheid vorgefahren. Sie hätten den Verletzten, der einen notdürftigen Verband trug, an das Personal der Notaufnahme übergeben und seien dann wieder davongefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach einer ersten Untersuchung wurde dann klar: Der Mann hatte mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen am Oberkörper und war auch am Kopf verletzt. Eine Not-Operation rettete sein Leben.

Inzwischen habe sich sein Zustand etwas stabilisiert. Er konnte aber noch nicht zu der Tat befragt werden. Sicher sei nur, dass es sich um einen 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handele, teilte die Polizei mit. Die Ermittler hoffen nun, dass Zeugen Hinweise auf die Tat und den Tatort liefern können.