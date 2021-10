Unbekannte sprengen Geldautomat in Marl: Gebäude beschädigt

Marl (dpa/lnw)

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Marl (Kreis Recklinghausen) gesprengt und das Gebäude beschädigt. Es seien in der Nacht zu Freitag etwa die Scheiben zersprungen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Demnach handelt es sich um ein kleines Gebäude im Bereich einer Tankstelle, das die Täter aufgesucht hatten. Anwohner seien von der Detonation wach geworden und hätten den Notruf gewählt. Die Unbekannten flüchteten. Ob sie Beute machten, war zunächst unklar. Beamte sperrten den Bereich um das Gebäude am Freitagmorgen ab, weil sie vor Ort «verdächtige Gegenstände» entdeckt hatten, wie der Sprecher sagte. Die Ermittlungen dauerten an.

Von dpa