Unbekannte sprengen Geldautomat in Neuss

Unbekannte haben in Neuss einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hätten die Explosion im Vorraum einer Bankfiliale am frühen Samstagmorgen bemerkt und die Polizei verständigt, wie diese am Sonntag mitteilte. Die Fahndung nach den Tätern sei zunächst jedoch erfolglos verlaufen. Beobachtet wurden demnach mindestens zwei verdächtige Männer, die nach der Tat mit einem Zweirad flüchteten. Ob und wie viel Beute die Täter machten, war zunächst unklar. Wie die Polizei weiter mitteilte, sei die Statik des Gebäudes durch die Explosion offenbar nicht beeinträchtigt worden.