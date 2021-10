Unbekannte sprengen Geldautomaten in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw)

Mindestens zwei Unbekannte mit Masken und Stirnlampen haben in Dortmund den Geldautomaten einer Sparkasse gesprengt und die SB-Filiale damit erheblich beschädigt. Zeugen hätten in der Nacht auf Sonntag mindestens zwei Explosionen gemeldet, teilte die Polizei mit. Auch ein in der Nähe geparktes Auto sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach der Sprengung seien die Tatverdächtigen in einen Wagen gestiegen, der sich mit hohem Tempo entfernt habe. Beamte des Landeskriminalamts mussten den Angaben zufolge am Morgen zudem eine nicht umgesetzte Sprengladung kontrolliert zur Detonation bringen. Ob Geld erbeutet wurde, sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Von dpa