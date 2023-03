Unbekannte sprengen Geldautomaten in Neuss und flüchten

Die Täter seien anschließend mit dem Auto geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Filiale der Volksbank Raiffeisenbank wurde durch die Sprengung in der Nacht auf Montag beschädigt, die darüber liegenden Wohnungen blieben unversehrt. Wie viel Beute gemacht wurde und wie hoch der Schaden am Gebäude ist, müsse noch ermittelt werden.