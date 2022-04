Unbekannte stechen 22-Jährigen auf Friedhof nieder

Schleiden (dpa/lnw)

Zwei Unbekannte haben einen Mann auf dem Friedhof in Schleiden-Gemünd (Kreis Euskirchen) angegriffen und schwer verletzt. Nachdem die beiden das Handy des Opfers verlangten, der Mann es aber nicht herausgab, stachen sie ihm mit einem Messer in den Oberschenkel und in den Bereich des Brustkorbs, wie die Polizei später feststellte.

Von dpa