Unbekannte stehlen Hydraulikflüssigkeit statt Diesel

Unbekannte Räuber haben offenbar bei dem Versuch, aus einem parkenden Lastwagen in Kalletal (Kreis Lippe) Dieselkraftstoff zu stehlen, den Tank verwechselt und rund 100 Liter Hydraulikflüssigkeit entwendet.

Diese schütteten sie daraufhin in einen Gulli und verunreinigten so das Gewässer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend brachen die Täter demnach zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen den «richtigen Tank» auf, zapften etwa 300 Liter Diesel ab und flüchteten aus dem Gewerbegebiet. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.